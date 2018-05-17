15:11 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент Украины назвал капитальный ремонт дорог одним из приоритетов государства - ФОТО

Глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что строительство и капитальный ремонт дорог является одним из приоритетов государства, в том числе и в Днепропетровской области.

Президент Украины назвал капитальный ремонт дорог одним из приоритетов государства - ФОТО

Соотвествующие заявиление лидер страны сделал во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, где ознакомился с ходом ремонтных работ автомобильной дороги государственного значения "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь".

Как утверждает Порошенко, что за 26 лет люди этой области так и не дождались хорошего дородного покрытия. Однако на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что первые 12 километров должны быть построены в этом году. Кроме того, для капитального ремонта уже выделены средства в полном объеме в соответствии с проектной документацией.

Вместе с тем он подчеркнул, что строительство дорог стало возможным благодаря президентскому общеукраинскому эксперименту по привлечению средств от перевыполнения таможенных поступлений. При этом он добавил, что эта инициатива имеет также "мощную антикоррупционную составляющую".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует введение штрафов за перевес грузового автотранспорта одновременно на водителя и отправителя груза.


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