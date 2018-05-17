Президент Германии посетит Украину в конце мая

Руководитель Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует нанести деловой визит в столицу Украины 29-30 мая 2018 годя для встречи с руководством государства.
Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на пресс-службу немецкого президента
На время визита 29 мая в Киеве запланированы обсуждения Штайнмайера с главой Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. В ходе встреч с правительством украинского государства Штайнмайер обговорит состояние реформ.
В частности, 29 мая Франк-Вальтер Штайнмайер покажется с речью перед учащимися Национального университета "Киево-Могилянская академия". 30 мая в Киеве и Львове у правителя ФРН запланированы встречи с преподавателями немецкого языка, а также теми учащимися, которые изучают немецкий. Эти мероприятия приурочены к немецко-украинскому году языков. Этим визитом Штайнмайер также почтит десятилетие проекта "Школы: партнеры будущего".
Президенты Порошенко и Штайнмайер до этого уже успели обговорить усиление санкций против России.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", министерство экономики Германии проводит переговоры с руководством США об отсрочке закрепленных в сторону РФ санкций.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов