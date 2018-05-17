Монетизация субсидий произойдет в 2019 году, - Гройсман

Об этом он рассказал в Харькове в ходе выездной коллегия Министерства социальной политики на тему "О приоритетных направлениях реформирования социальной сферы: итоги и перспективы".

По словам главы правительства, главной задачей для чиновников является монетизация субсидий для украинских граждан. Кроме того, министерство социальной политики сейчас работает над этим вопросом.

Известно, что введение монетизации необходимо, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий.

Гройсамн добавил, что главным приоритетом правительства есть изменение системы таким образом, чтобы эффективно защитить тех, кто нуждается в такой поддержке. К слову, в Украине около семи млн домохозяйств получают субсидии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что монетизация субсидий для домохозяйств будет проходить в два этапа. Таким образом, по словам министра, на первом этапе планируется монетизировать субсидии для тех домохозяйств, которые имеют индивидуальное отопление.