12:32 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минэнергоугля после атаки хакеров не смогло восстановить работу своего нового сайта

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины за три недели не смогло восстановить работу своего нового сайта, который был взломан 24 апреля.

Минэнергоугля после атаки хакеров не смогло восстановить работу своего нового сайта

Так, по состоянию на сегодня уже закончился оплаченный министерством срок хостинга сайта. К слову, если сейчас попытатся зайти по адресу www.mev.gov.ua посетителям будет доступно лишь сообщение о том, как можно оплатить хостинг или обеспечить работу сайта в кредит.

"При заходе на mev.gov.ua происходит перенаправление на старый сайт ведомства – mpe.kmu.gov.ua", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  24 апреля новый сайт Минэнергоугля Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали. За восстановление хакеры требуют 0,1 биткоина, что в эквиваленте означает около 900 долларов, которые ведомство должно уплатить через десять часов.


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