Минэнергоугля после атаки хакеров не смогло восстановить работу своего нового сайта

Так, по состоянию на сегодня уже закончился оплаченный министерством срок хостинга сайта. К слову, если сейчас попытатся зайти по адресу www.mev.gov.ua посетителям будет доступно лишь сообщение о том, как можно оплатить хостинг или обеспечить работу сайта в кредит.

"При заходе на mev.gov.ua происходит перенаправление на старый сайт ведомства – mpe.kmu.gov.ua", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 24 апреля новый сайт Минэнергоугля Украины по вэб-адресу www.mev.gov.ua взломали и зашифровали. За восстановление хакеры требуют 0,1 биткоина, что в эквиваленте означает около 900 долларов, которые ведомство должно уплатить через десять часов.