Мэй объявила о готовности Британии покинуть таможенный союз ЕС

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно ее словам, другие таможенные соглашения будут обсуждаться, но из нынешнего объединения Британия выйдет окончательно и бесповоротно.

"Соединенное Королевство покинет таможенный союз, когда мы покинем Европейский союз. Конечно, мы будем вести переговоры о будущих таможенных соглашениях с Европейским союзом, и я поставила перед собой три цели", - заявила Мэй.

Кроме тогоэ, она будет добиваться самостоятельной торговой политики с остальным миром, безграничной торговли с ЕС и отсутствия "жестких барьеров" в торговле с Ирландией, которая является членом ЕС.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", шотландские лейбористы, зеленые и либеральные демократы были единодушны с Шотландской национальной партией, заявив, что вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента. Единственными, кто готов был поддержать законопроект оказались консерваторы Шотландии.