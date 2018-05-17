16:19 17.05.2018 | Политика | Новости
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Мэй объявила о готовности Британии покинуть таможенный союз ЕС

Глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что ее страна покинет таможенный союз ЕС. Тем самым она опровергла информацию о том, что Лондон может остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года из-за проблемы Северной Ирландии.

Мэй объявила о готовности Британии покинуть таможенный союз ЕС

Об этом передает информационное агентство Reuters. 

Согласно ее словам, другие таможенные соглашения будут обсуждаться, но из нынешнего объединения Британия выйдет окончательно и бесповоротно.

"Соединенное Королевство покинет таможенный союз, когда мы покинем Европейский союз. Конечно, мы будем вести переговоры о будущих таможенных соглашениях с Европейским союзом, и я поставила перед собой три цели", - заявила Мэй.

Кроме тогоэ, она будет добиваться самостоятельной торговой политики с остальным миром, безграничной торговли с ЕС и отсутствия "жестких барьеров" в торговле с Ирландией, которая является членом ЕС.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", шотландские лейбористы, зеленые и либеральные демократы были единодушны с Шотландской национальной партией, заявив, что вестминстерский проект о Brexit ограничивает права национального парламента. Единственными, кто готов был поддержать законопроект оказались консерваторы Шотландии.


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