Ирина Луценко заверила, что ЦИК обязательно обновят к осени

Коалиция давно имеет согласованные предложения, но сейчас продолжаются политические консультации с малыми оппозиционными фракциями. В частности "Батькивщина" и "Самопомич" не готовы или боятся голосовать, имея несколько оговорок.

Об этом а четверг, 17 мая, в кулуарах парламента заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, все последние предостережения будут сняты в политических консультациях.

Мы через несколько месяцев вступаем в последний год предвыборной президентской гонки, а затем ЦИК должна работать - это требования общества поэтому я надеюсь, что эти консультации завершатся до следующей недели, - пояснил политик, добавив, что Рада работает почти до конца июля и есть недели, для того, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее председатель ВР Андрей Парубий не исключил назначения нового состава ЦИК в четверг.

Вместе с тем, по его словам, парламентские фракции продолжают консультации по кадровым вопросам.