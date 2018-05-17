12:35 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ирина Луценко заверила, что ЦИК обязательно обновят к осени

Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии обязательно будет рассмотрен до осени.

Ирина Луценко заверила, что ЦИК обязательно обновят к осени

Коалиция давно имеет согласованные предложения, но сейчас продолжаются политические консультации с малыми оппозиционными фракциями. В частности "Батькивщина" и "Самопомич" не готовы или боятся голосовать, имея несколько оговорок.

Об этом а четверг, 17 мая, в кулуарах парламента заявила представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, все последние предостережения будут сняты в политических консультациях.

Мы через несколько месяцев вступаем в последний год предвыборной президентской гонки, а затем ЦИК должна работать - это требования общества поэтому я надеюсь, что эти консультации завершатся до следующей недели, - пояснил политик, добавив, что Рада работает почти до конца июля и есть недели, для того, чтобы рассмотреть этот вопрос.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее председатель ВР Андрей Парубий не исключил назначения нового состава ЦИК в четверг.

Вместе с тем, по его словам, парламентские фракции продолжают консультации по кадровым вопросам.


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