Грицак отдал Волкеру больше 400 доказательств военных преступлений РФ - ФОТО

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По состоянию на 17 мая, сборники публикуются на трех языках - украинском, английском и русском. В них содержатся участки интервью с 435 свидетелями нарушений российских террористических группировок. Рассказы еще сорока двух экс-заключенных опубликованы на страницах информационного бюллетеня. Они противоправно удерживались боевиками в очень плохих условиях и подвергались истязаниям от 189 до 1083 суток.

Работники СБУ на основе показаний выяснили лица шести боевиков, которые жестоко истязали захваченных украинских бойцов и патриотов из группы гражданских лиц. Так, в сборнике опубликован снимок преступников по прозвищу "Адреналин" и "Батон", которые позируют перед входом в "пыточную" комнату на фоне средств для истязаний и защитной от брызг крови "спецодежде".

Один из преступников по кличке "Крутой" уже получил приговор в виде десяти лет ареста. Большинство выясненных спецслужбой личностей находятся в розыске.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко по результатам совместной встречи членов семей заложников со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, рассказала о сотрудничестве с международными партнерами относительно заложников.