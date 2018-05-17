Грицак отдал Волкеру больше 400 доказательств военных преступлений РФ - ФОТО

Глава Службы Безопасности Украины Василий Грицак направил документальные доказательства военных преступлениях России в руки Курту Волкеру. Специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины ознакомится со злодеяниями против 435 украинских заложников.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По состоянию на 17 мая, сборники публикуются на трех языках - украинском, английском и русском. В них содержатся участки интервью с 435 свидетелями нарушений российских террористических группировок. Рассказы еще сорока двух экс-заключенных опубликованы на страницах информационного бюллетеня. Они противоправно удерживались боевиками в очень плохих условиях и подвергались истязаниям от 189 до 1083 суток.
Работники СБУ на основе показаний выяснили лица шести боевиков, которые жестоко истязали захваченных украинских бойцов и патриотов из группы гражданских лиц. Так, в сборнике опубликован снимок преступников по прозвищу "Адреналин" и "Батон", которые позируют перед входом в "пыточную" комнату на фоне средств для истязаний и защитной от брызг крови "спецодежде".
Один из преступников по кличке "Крутой" уже получил приговор в виде десяти лет ареста. Большинство выясненных спецслужбой личностей находятся в розыске.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко по результатам совместной встречи членов семей заложников со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, рассказала о сотрудничестве с международными партнерами относительно заложников.
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