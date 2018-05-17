Геращенко обсудила с Волкером сотрудничество с партнерами по заложникам

Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Как отметила Геращенко, она от имени всего народа Украины выразила огромную благодарность международным партнерам за поддержку. Также она рассчитывает на более конструктивное сотрудничество ради освобождения незаконно удерживаемых украинских граждан.

Примечательно, что в ходе переговоров американского спецпредставителя проинформировали о блокировке Россией механизма поиска пропавших без вести в гуманитарной подгруппе контактной группы. Кроме того, Волкер узнал о запрете консулам и врачам посещать незаконно задержанных украинцев, передавать передачи или письма как на временно оккупированных территориях Украины, так и в России.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Украины Петр Порошенко обговорил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном положение украинских заключённых на захваченных территориях и в Российской Федерации.