15:29 17.05.2018 | Политика | Новости
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Еврокомиссия подает в суд против шести стран ЕС

Европейская комиссия подала в Европейский суд иски против шести стран за несоблюдение стандартов качества воздуха ЕС.

Еврокомиссия подает в суд против шести стран ЕС

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, Италия, Венгрия и Румыния будут вынуждены предстать перед судом за нарушения норм выбросов твердых частиц. В свою очередь, Германия, Франция и Великобритания за нарушения норм ЕС по ограничению содержания диоксида азота в воздухе.

К слову, избежать суда удалось Испании, Словакии и Чехии, хотя такая угроза существовала. Известно, что эти страны приняли во внимание предыдущие предостережения комиссии, и меры, которые они проводят, могут исправить ситуацию.

Комиссия также расширила ряд текущих дел о нарушениях в отношении Германии, Великобритании и Люксембурга с просьбой уточнить их решение не вводить штрафные санкции в отношении автопроизводителей, причастных к делу Dieselgate.

Таким образом, в случае удовлетворения иска странам грозят штрафы или запрет на въезд дизельных автомобилей в центр городов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", согласно поданному иску Роскомнадзора к мессенджеру Telegram, Таганский районный суд начал рассмотрение дела. Как заявил представитель Роскомнадзора, они подали ходатайство о скорейшем следовании за судебным приговором о блокировке Telegram.


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