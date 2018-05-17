Депутаты приняли за основу проект закона о трудоустройстве за рубежом

Как сообщает УРА-Информ, за документ отдали свои голоса 229 народных депутатов. Таким образом, документом предлагается установить, что услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом предоставляются в рамках заключенных с иностранными субъектами хозяйствования внешнеэкономических договоров (контрактов) о предоставлении посреднических услуг в сфере трудоустройства с целью содействия подписанию трудового договора в соответствии с заявками иностранного работодателя относительно свободных рабочих мест.

Обязательным приложением к внешнеэкономическому договору о предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом является заверенный иностранным работодателем проект трудового договора, который должен содержать, в частности, условия, предусмотренные законом "О внешней трудовой миграции".

При этом законом предусматривается, что трудовой договор заключается на государственном языке государства трудоустройства в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Перевод трудового договора на украинский язык и подпись переводчика удостоверяются нотариально.

Субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству в трудоустройстве за границей, обязаны:

предоставлять лицам полную и достоверную информацию об условиях проживания, медицинского обслуживания, социальных гарантиях, условиях репатриации и других условиях пребывания за границей, предусмотренных законодательством;

сотрудничать с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции;

подавать в такой орган власти сведения о численности трудоустроенных ими за рубежом лиц и об их работодателях; подавать в Министерство иностранных дел сведения о трудоустроенных ими лицах и об их работодателях.

Предлагается также установить, что предоставление таких услуг по посредничеству в трудоустройстве за границей без лицензии является основанием для обращения центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, в суд для приостановления хозяйственной деятельности такого предприятия.

Напомним, правительство Литвы в связи с интенсивным ростом масштабов иммиграции из Украины решило установить квоты для иностранных работников на некоторые профессии.