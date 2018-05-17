Бельгия отказала Испании в экстрадиции экс-чиновников Каталонии

Правительство Бельгии отказало Испании в экстрадиции трех бывших чиновников каталонского правительства, которые выехали из страны после референдума о независимости автономии.
Об этом сообщает издание Lа Vanguardia.
Отмечается, что суд после рассмотрения дела о экстрадиции испанских граждан по европейскому ордеру, принял решение об отказе.
Испания просила бельгийские власти об экстрадиции бывшего министра здравоохранения Тони Комино, которого Мадрид обвиняет в мятеже и незаконном присвоении государственных средств, экс-министра культуры Луи Пуига и экс-министра сельского хозяйства Мерицеллы Серри, обвиняемых в растрате.
В свою очередь, защита бывших чиновников заявил в суде о прецеденте, указанном в доктрине Суда ЕС. Европейский ордер не сопровождался национальным ордером на арест.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Национальная полиция Украины, следуя решению Печерского районного суда Киева через почти что два месяца дала ход расследованию уголовного производства по иску стороны защиты бывшего президента Грузии, лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили.
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