20:32 17.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко ввел новую должность в ГПУ

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 17 мая, ввел новую должность в структуре Генеральной прокуратуры Украины.

Порошенко ввел новую должность в ГПУ

Для обеспечения сотрудничества с Европейской организацией по вопросам юстиции указом президента №128/2018 введена должность прокурора по связям для Евроюста. Как сказано в документе, опубликлванном на сайте главы государства, прокурором по связям для Европейской организации по вопросам юстиции является по должности прокурор ГПУ, который командируется в установленном порядке на должность советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве по месту нахождения Евроюста для выполнения функций по обеспечению сотрудничества в рамках Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Евроюстом.

Соответствующим указом также определяется, что в обязанности прокурора по связям для Евроюста входит:

обеспечение обмена информацией с представителями государств-членов Евроюста; содействие координации взаимодействия правоохранительных органов Украины и государств-членов Евроюста;

взаимодействие с должностными лицами Евроюста и представителями государств-членов Евроюста Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в марте прошлого года Порошенко подписал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Евроюстом.


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