Волкер раскритиковал предложение РФ по миротворцам на Донбассе

По мнению спецпредставителя, размещение Россией миротворцев вдоль линии соприкосновения только усилит разделение страны.

Ранее предложенный США, план по размещению миротворцев на всей территории Донбасса, в том числе и на российско-украинской границе, позволил бы создать условия для восстановления мира.

Кроме того, в дальнейшем провести местные выборы, принять закон об амнистии и все остальное, что предусматривают Минские договоренности.

"Если эти условия будут выполнены – это будет правовым механизмом для того, чтобы вернуть контроль Украины над этими территориями. А пока что мы будем и в дальнейшем вводить санкции, помогать Украине экономически, помогать ей в обороне", – подытожил Волкер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко утверждает, что до конца года будет точно известна точная дата ввода "голубых шлемов" на восток Украины.