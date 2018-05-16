В украинской делегации определили втянутые в скандал c ПАСЕ страны

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, ссылаясь на заявление заместителя председателя фракции БПП Алексея Гончаренко. Он прокомментировал решение ПАСЕ о санкциях против четырех подозреваемых в коррупции членов Ассамблеи.

Гончаренко напомнил, что 15 мая было принято решение ПАСЕ касательно первых четырех участников коррупционного скандала, среди которых Педро Аграмунта, что был главой ПАСЕ. Ограничения против Аграмунта утвердили на десять лет, против других - на два года. По словам главы БПП, первый раз в истории ПАСЕ удалось достичь его отставки и все подтвердилось.

Он также отметил, что на пророссийское лобби, за российские деньги, в ПАСЕ .

Как добавил Гончаренко, теперь Россия ослаблена в Ассамблее и Европе, и хорошо, что там нет украинцев. Он пояснил, что многие привыкли, будто коррупция относится только к Украине. Выяснилось, что в ней участвуют Испания, Румыния, Азербайджан, Австрия, Германия, Италия.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг приняла резолюцию о противодействии "гибридной войне".