В Северной Корее выдвинули условия для встречи с Трампом

Об этом информирует издание Yonhap.

По словам северокорейского чиновника, только в том случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, у КНДР будет позитивный ответ на решение всех проблем.

Так, если в сторону КНДР будут выдвинуты только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне не будет интереса к такому диалогу.

"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", − подчеркнул Ким Ге Гван.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня, девятого мая, прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.