08:21 16.05.2018 | Политика | Новости
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В Северной Корее выдвинули условия для встречи с Трампом

Первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что правительство страны будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если американский лидер Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном.

В Северной Корее выдвинули условия для встречи с Трампом

Об этом информирует издание Yonhap.

По словам северокорейского чиновника, только в том случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, у КНДР будет позитивный ответ на решение всех проблем.

Так, если в сторону КНДР будут выдвинуты только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне не будет интереса к такому диалогу.

"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", − подчеркнул Ким Ге Гван.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня, девятого мая,  прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.


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