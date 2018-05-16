В Северной Корее выдвинули условия для встречи с Трампом

Первый замглавы МИД КНДР Ким Ге Гван заявил, что правительство страны будет вести переговоры с США на высшем уровне только в том случае, если американский лидер Дональд Трамп заинтересован не только в решении ядерной проблемы, но и в улучшении отношений с Пхеньяном.
Об этом информирует издание Yonhap.
По словам северокорейского чиновника, только в том случае, если администрация Трампа выйдет на переговоры на высшем уровне между США и КНДР с искренней заинтересованностью в улучшении американо-корейских отношений, у КНДР будет позитивный ответ на решение всех проблем.
Так, если в сторону КНДР будут выдвинуты только односторонние требования о денуклеаризации, то в Пхеньяне не будет интереса к такому диалогу.
"У нас ничего не останется, кроме как пересмотреть вопрос о том, соглашаться ли на предстоящие переговоры в верхах КНДР и США", − подчеркнул Ким Ге Гван.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Государственный секретарь США Майк Помпео сегодня, девятого мая, прибыл в КНДР для подготовки встречи президента Соединенных Штатов с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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