13:39 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина обсудит ситуацию с политзаключенными на заседании Совета Европы

Выпуск из-под стражи украинских политзаключенных в России и на оккупированных территориях страны станет одной из главных тем во время встреч руководителя МИД Украины Павла Климкина на министерском собрании Совета Европы.

Украина обсудит ситуацию с политзаключенными на заседании Совета Европы

Об этом сообщает постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

17-18 мая в Дании пройдет заседание министров Совета Европы. По словам Кулебы, Климкин будет обсуждать с европейскими чиновниками нарушение прав заложников и способы из защиты, освобождение политзаключенных.

Представитель Украины добавил, что Совет Европы и подобные международные руководящие мировой политикой ведомства способны и должны сделать больше, чем достигнуто сейчас в безопасности прав человека.

Как подчеркнул Кулеба,  в Украине не перестанут требовать такое разрешение ситуации до тех пор, пока все украинские политзаключенные не возвратятся домой к родным и близким.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Иформ", глава украинского государства Петр Порошенко скорбит в связи со смертью бывшего узника Кремля Юрия Солошенко.


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