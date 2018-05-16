Украина обсудит ситуацию с политзаключенными на заседании Совета Европы

Об этом сообщает постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

17-18 мая в Дании пройдет заседание министров Совета Европы. По словам Кулебы, Климкин будет обсуждать с европейскими чиновниками нарушение прав заложников и способы из защиты, освобождение политзаключенных.

Представитель Украины добавил, что Совет Европы и подобные международные руководящие мировой политикой ведомства способны и должны сделать больше, чем достигнуто сейчас в безопасности прав человека.

Как подчеркнул Кулеба, в Украине не перестанут требовать такое разрешение ситуации до тех пор, пока все украинские политзаключенные не возвратятся домой к родным и близким.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Иформ", глава украинского государства Петр Порошенко скорбит в связи со смертью бывшего узника Кремля Юрия Солошенко.