Суд в США отказался закрыть дело против Манафорта

Об этом объявил судья Эйми Берман Джексон, передает "Радио Свобода".

Как отмечается, адвокаты Манафорта требовали закрыть дело, потому что оно не связано с расследованием вмешательства России выборы президента США 2016 года.

Отметим, дело в отношении Манафорта открывал спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ. Судья согласился с Мюллером и отметил, что дело Манафорта не является неприемлемым.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Луценко предложил ФБР создать общую группу по делу Манафорта.

Украина отправила запросы в 2014 и 2015 годах чтобы допросить членов юридической фирмы и Манафорта в связи с двумя инцидентами злоупотребления государственными средствами страны.