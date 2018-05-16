Суд в США отказался закрыть дело против Манафорта

В США суд отказал в закрытии дела, возбужденного спецпрокурором Робертом Мюллером против экс-руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
Об этом объявил судья Эйми Берман Джексон, передает "Радио Свобода".
Как отмечается, адвокаты Манафорта требовали закрыть дело, потому что оно не связано с расследованием вмешательства России выборы президента США 2016 года.
Отметим, дело в отношении Манафорта открывал спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует вмешательство РФ. Судья согласился с Мюллером и отметил, что дело Манафорта не является неприемлемым.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Луценко предложил ФБР создать общую группу по делу Манафорта.
Украина отправила запросы в 2014 и 2015 годах чтобы допросить членов юридической фирмы и Манафорта в связи с двумя инцидентами злоупотребления государственными средствами страны.
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