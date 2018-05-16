08:15 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США осудили строительство моста в Крым

Вашингтон осуждает открытие движения по Крымскому мосту через Керченский пролив.

США осудили строительство моста в Крым

Соединенные Штаты Америки считают, что частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом было сделано без разрешения правительства Украины служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное прав.

Крым является частью Украины.

Об этом в среду утром, 16 мая, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее словам, мост "представляет собой не только попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, - единственный путь попадания в территориальные воды Украины в Азовском море".

Представитель Госдепа еще раз указала, что санкции в отношении России, связанные с присоединением Крыма, сохранятся до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины.

Напомним, 15 мая РФ официально открыла мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин.

Как сообщал УРА-Информ, в Евросоюзе заявили, что построенный Россией Керченский мост в аннексированный Крым нарушает суверенитет Украины.


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