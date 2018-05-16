Руководство Германии ведет переговоры об отсрочке антироссийских санкций США

Министерство экономики Германии проводит переговоры с руководством США об отсрочке закрепленных в сторону РФ санкций. Во время делового обсуждения Представитель ФРН попросил исключить из списка некоторые рабочие группы немецкого министерства экономики и российских партнеров.
Об этом сообщает министр экономики Германии Петер Альтмайер во время визита в Москву в интервью изданию DW.
Альтмайер заявил, что на всех уровнях будут продвигаться такие проекты. Некоторые средние и крупные представители немецкого предпринимательства ведут свою деятельность в России, создают рабочие места и достойный бизнес.
Он подчеркнул, что от правительства зависит, как уберечь их от плохого влияния новых американских санкций в сторону России. По данной ситуации идут переговоры в двух направлениях. Германия обсуждает с американским правительством отсрочку введенных ограничений и возможность исключений из списка. Также проводятся встречи с российским правительством, чтобы обеспечить безопасность немецкого бизнеса от российских контрсанкций.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Соединенных Штатов Америки может ввести новые санкции против России.
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