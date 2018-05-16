17:36 16.05.2018 | Политика | Новости
100194200:test

Руководство Германии ведет переговоры об отсрочке антироссийских санкций США

Министерство экономики Германии проводит переговоры с руководством США об отсрочке закрепленных в сторону РФ санкций. Во время делового обсуждения Представитель ФРН попросил исключить из списка некоторые рабочие группы немецкого министерства экономики и российских партнеров.

Руководство Германии ведет переговоры об отсрочке антироссийских санкций США

Об этом сообщает министр экономики Германии Петер Альтмайер во время визита в Москву в интервью изданию DW.

Альтмайер заявил, что на всех уровнях будут продвигаться такие проекты. Некоторые средние и крупные представители немецкого предпринимательства ведут свою деятельность в России, создают рабочие места и достойный бизнес.

Он подчеркнул, что от правительства зависит, как уберечь их от плохого влияния новых американских санкций в сторону России. По данной ситуации идут переговоры в двух направлениях. Германия обсуждает с американским правительством отсрочку введенных ограничений и возможность исключений из списка. Также проводятся встречи с российским правительством, чтобы обеспечить безопасность немецкого бизнеса от российских контрсанкций.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Министерство финансов Соединенных Штатов Америки может ввести новые санкции против России.


Поделиться
Читайте также:
 
В картах Google не изображен Керченский мост MЕLOVIN рассказал, сколько стоила поездка на Евровидение Министерствам за 30 дней нужно передать ФГИУ предприятия для продажи В Украине новая вспышка кори, за неделю заболело более 1,4 тыс. людей
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив