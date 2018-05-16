09:58 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада приняла законопроект о запрете пальмового масла в продуктах

Сегодня, 16 мая, Верховная Рада Украины приняла за основу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов".

Рада приняла законопроект о запрете пальмового масла в продуктах

Об этом говориться на сайте парламента, за соответствующий законопроект №3871 проголосовали 233 народных депутата.

Согласно документу, целью проекта является полный запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов.

Предлагается ввести административную ответственность за производство, введение в оборот или реализацию "пищевых продуктов с содержанием пальмового масла".

Также запрещается использование пальмового масла в производстве традиционных молочных продуктов и пищевых продуктах, производимых в Украине.

В случае несоблюдении требований закона влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 грн до 1700 грн). Повторное нарушение, совершенное в течение года после применения мер административного взыскания, влекут штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 грн до 3400 грн).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №7466 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и смежных прав".


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