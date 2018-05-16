13:20 16.05.2018 | Политика | Новости
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Путин наводит глянец перед чемпионатом мира, но его команде грозит провал

Флориан Рац, Tages anzeiger

Когда 14 июня начнутся игры за звание чемпиона мира по футболу, мир должен увидеть, какой великолепной, гостеприимной и процветающей страной является Россия, пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Флориан Рац. Для этого сейчас убьют еще пару уличных собак. В Волгограде и Самаре быстро замаскируют тканью и плакатами грязные дома, слишком близко расположенные к сверкающим стадионам. На случай протестов против частичной блокировки интернета есть аресты. Избавиться нужно от всего, что некрасиво.

Путин наводит глянец перед чемпионатом мира, но его команде грозит провал

При этом именно та часть страны, которую нельзя спрятать от международных камер и от которой нельзя избавиться на раз-два, оставила недавно безнадежное впечатление: национальная сборная России из последних десяти игр выиграла только две - против Новой Зеландии и Южной Кореи, отмечает Рац.

Уже долгое время три составляющие формируют российский футбол: переоценка собственных сил, защита отечества и расточительство, пишет журналист. В 2010 году Сергей Фурсенко, будучи председателем РФС, заявил, что Россия должна победить на ЧМ-2018. При этом для большинства русских маленьким чудом будет уже выход России из группы, соперниками в которой будут Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.

Когда-то в России прекратили выращивать выдающихся футболистов. В 2005 году для российской профессиональной лиги было введено ограничение на количество иностранных игроков, которое постоянно ужесточалось.

"То, что должно было привести к лучшему обучению, привело к стагнации. С одной стороны, отечественным игрокам не хватает конкуренции. С другой - футбольные клубы не инвестируют в подрастающее поколение. Вместо этого они заманивают лучших российских игроков настолько высокими суммами договоров, что они даже не рассматривают вариант попробовать свои силы за границей", - рассуждает автор.

"Об этих невероятных зарплатах российскому населению все чаще напоминают в "Инстаграм" - там российские футболисты показывают свои шикарные автомобили, вечеринки и отдых на пляжах Дубая, в то время как большинство россиян вынуждены перебиваться месячной зарплатой в 500-600 швейцарских франков. Это также не способствует лучшему пониманию скромных успехов футболистов на игровом поле", - говорится в статье.

При этом в российский футбол вливаются большие суммы государственных средств, которые затем исчезают. Почти все клубы российской высшей лиги получают дотации государственных или полугосударственных концернов. Так, по подсчетам Алишера Аминова, премьер-лига ежегодно получает около 1,4 млрд франков из государственных средств. "Они выбрасывают их в окно. Они тратят их не на подрастающее поколение, а на трансферы и зарплаты", - уверен Аминов.

Расточительными кажутся и расходы на большинство стадионов, на которых будут проводиться игры чемпионата. Так, стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде и Саранске, вероятно, станут обузой - постройками ради престижа, которые спустя несколько матчей больше не будут использоваться, полагает Рац.

Тем не менее, многие россияне рады предстоящему чемпионату и международным фанатам. Никто не сомневается в том, что во время чемпионата в России не будет беспорядков и погромов - слишком большое значение имеет чемпионат в качестве престижного проекта Владимира Путина. Для него достаточно плохим будет уже быстрый выход из игры национальной сборной, пишет журналист в заключение.

Источник: Инопресса


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