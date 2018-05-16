13:18 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Правительство изменило перспективные планы формирования территорий общин 6 областей

Кабинет министров Украины утвердил решение о внесении изменений в перспективные планы формирования территорий общин шести областей государства.

Правительство изменило перспективные планы формирования территорий общин 6 областей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на принятое на заседании правительства решение.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в частности, руководство страны приняло необходимое распоряжение, для внесения перемен в перспективные планы формирования территорий общин Сумской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Волынской и Тернопольской областей Украины.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко до этого сообщал, что для Украины важно уже не число объединенных общин, а их качество - число населения, проживающего на территории, уровень покрытия области общинами, материальные показатели, способность общин. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в текущем 2018 году планируется внести существенные перемены в подход к критериям объединения общин.


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