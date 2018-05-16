Правительство изменило перспективные планы формирования территорий общин 6 областей

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на принятое на заседании правительства решение.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в частности, руководство страны приняло необходимое распоряжение, для внесения перемен в перспективные планы формирования территорий общин Сумской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Волынской и Тернопольской областей Украины.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко до этого сообщал, что для Украины важно уже не число объединенных общин, а их качество - число населения, проживающего на территории, уровень покрытия области общинами, материальные показатели, способность общин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в текущем 2018 году планируется внести существенные перемены в подход к критериям объединения общин.