13:15 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

Международное сообщество должно дальше давить на Россию, чтобы украинские политзаключенные были освобождены из плена.

Порошенко призвал международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

Об этом в среду, 16 мая, на своей страничке в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко. В частности, глава государства обратил внимание мирового сообщества на то, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям.

Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные, как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям, - написал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. В частности, украинский режиссер, незаконно осужденный в РФ, назвал единственным условием прекращения им голодовки освобождение 64 украинских политзаключенных в России.


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