Порошенко призвал международное сообщество усилить давление на РФ для освобождения политзаключенных

Об этом в среду, 16 мая, на своей страничке в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко. В частности, глава государства обратил внимание мирового сообщества на то, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку против действий Кремля, который удерживает украинцев по надуманным обвинениям.

Я призываю международное сообщество продолжать давление на Кремль, чтобы украинские политзаключенные, как можно быстрее вернулись домой, к своим семьям, - написал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России. В частности, украинский режиссер, незаконно осужденный в РФ, назвал единственным условием прекращения им голодовки освобождение 64 украинских политзаключенных в России.