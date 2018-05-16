Порошенко и Волкер заявили о необходимости немедленного освобождения украинских заложников

Во время переговоров оба политика подчеркнули необходимости немедленного освобождения украинских заложников. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии Организации объединенных наций на его оккупированной части.

Кроме того обсуждалось сотрудничество между странами в сфере безопасности и обороны, укрепление партнерства Украины с НАТО и вопросы энергетической безопасности с учетом рисков из-за "Северного потока-2".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске, где сегодня прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе, заявили о необходимости давления всего мира на Российскую Федерацию.

Там подчеркнули, что прогресс в вопросе освобождения заложников отсутствует.