20:59 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко и Волкер заявили о необходимости немедленного освобождения украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко в среду 16 мая, провел встречу со специальным представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером.

Порошенко и Волкер заявили о необходимости немедленного освобождения украинских заложников

Во время переговоров оба политика подчеркнули необходимости немедленного освобождения украинских заложников. Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии Организации объединенных наций на его оккупированной части.

Кроме того обсуждалось сотрудничество между странами в сфере безопасности и обороны, укрепление партнерства Украины с НАТО и вопросы энергетической безопасности с учетом рисков из-за "Северного потока-2".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске, где сегодня прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе, заявили о необходимости давления всего мира на Российскую Федерацию.

Там подчеркнули, что прогресс в вопросе освобождения заложников отсутствует.


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