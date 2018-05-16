Палестина отозвала своего представителя из США

Глава делегации Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусам Зомлот прибудет на родину в среду, 16 мая. Как сообщает Deutsche Welle, об этом сообщили в министерстве иностранных дел автономии.

Вместе с тем, на какой срок отозвали из Вашингтона палестинского посланника в ведомстве не уточнили. Там также пояснили, что решение связано с переносом посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Министерстве иностранных дел Турции вызвали посла Израиля в Анкаре. Израиль в ответ также объявил о высылке консула Турции. Как сообщил во вторник, 15 мая, Reuters, ссылаясь на свои источники в министерстве, посла Израиля попросили отправиться на родину "на некоторое время". Израиль после этой новости принял решение о высылке консула Турции в Иерусалиме.