Омелян озвучил прямые и косвенные убытки от "Крымского моста"

Такое заявление руководитель ведомства сделал после заседания Кабинета министров в среду, 16 мая.

Как отметил Омелян, это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море. В частности, в Мариуполь и Бердянск. При этом, непрямые убытки – это миллиардные суммы.

"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", – добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки считают, что частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом было сделано без разрешения правительства Украины служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное прав.