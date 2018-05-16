Омелян озвучил прямые и косвенные убытки от "Крымского моста"

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что убытки Украины от строительства Керченского моста составили 500 миллионов гривен в год.
Такое заявление руководитель ведомства сделал после заседания Кабинета министров в среду, 16 мая.
Как отметил Омелян, это прямые убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море. В частности, в Мариуполь и Бердянск. При этом, непрямые убытки – это миллиардные суммы.
"Мы понимаем, что каждую секунду Керченский пролив находится под угрозой закрытия по тем или иным причинам", – добавил он.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки считают, что частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом было сделано без разрешения правительства Украины служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное прав.
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