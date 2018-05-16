14:37 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил решение о добровольном взносе Украины в Совет Европы

Руководство Украины приняло решение о добровольном внесении со стороны страны средств в Совет Европы. Это необходимо, для того чтобы в скорейшем времени обрубить попытки России управлять реформой Совета Европы с выгодой для себя. 

Кабмин утвердил решение о добровольном взносе Украины в Совет Европы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на принятое на заседании правительства решение.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о важности практике добровольных взносов в Совет Европы для препятствия манипуляции со стороны России повесткой дня Совета Европы

Он отметил, что МИД в частности работает с остальными государствами, которые на стороне Украины, для того, чтобы они сделали соответствующее вложение. Необходимая база для этого есть, также как и возможности, поэтому руководитель МИД попросил поддержать такое решение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины отложил принятие решений о предоставлении государственных гарантий для пяти шахт на более один млрд гривен.


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