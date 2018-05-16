Кабмин утвердил решение о добровольном взносе Украины в Совет Европы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на принятое на заседании правительства решение.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о важности практике добровольных взносов в Совет Европы для препятствия манипуляции со стороны России повесткой дня Совета Европы

Он отметил, что МИД в частности работает с остальными государствами, которые на стороне Украины, для того, чтобы они сделали соответствующее вложение. Необходимая база для этого есть, также как и возможности, поэтому руководитель МИД попросил поддержать такое решение.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины отложил принятие решений о предоставлении государственных гарантий для пяти шахт на более один млрд гривен.