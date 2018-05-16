Кабмин потребовал от глав ОГА взыскивать задолженности по зарплатам

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, ссылаясь на оглашенное на заседании правительства решение.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что в каждой украинской области необходимо искоренить такую позорную несправедливость, как невыплата заработной платы.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, меры будут весьма жесткими для тех, кто не выплачивает заработную плату и игнорирует погашение алиментов.

Гройсман подчеркнул, что для таких горе-родителей и недо-руководителей планируется заблокировать все. Он добавил, что личная ответственность руководителей администраций будет усилена, чтобы налажено работать по выполнению этих целей.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в бюджете на 2018 год предусмотрена субвенция на выплату денежной компенсации на жилье для семей погибших в АТО, лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания в АТО, а также нуждающихся в улучшении жилищных условий.