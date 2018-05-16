Кабмин перенес предоставление шахтам гарантий по кредитам на один млрд гривен

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, соответствующий вопрос снят с рассмотрения, для того, чтобы провести еще одно дополнительное совещание по пунктам 4.9-4.15. После чего, будет согласовано и рассмотрено их на заседании правительства.

Отметим, на сегодняшнем заседании планировалось утвердить предоставление госгарантии по обязательствам предприятия "Шахта им. Сургая", ГП "Первомайскуголь", ГП "Львовуголь" для оснащения новых лав шахты "Степная", ГП "Торецкуголь" и "Селидовуголь".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганской области на шахте Горная произошло чрезвычайное происшествие. Компания Региональные электрические сети обесточила все шахты государственного предприятия "Первомайскуголь" в области. После их действий под землей на глубине более тысячи метров, остались заблокированными 240 шахтеров.