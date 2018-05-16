Израиль и Турция выслали дипломатов

Израиль в ответ также объявил о высылке консула Турции. Как сообщил во вторник, 15 мая, Reuters, ссылаясь на свои источники в министерстве, посла Израиля попросили отправиться на родину "на некоторое время".

Израиль после этой новости принял решение о высылке консула Турции в Иерусалиме.

По словам представителя израильского внешнеполитического ведомства, дипломату предложили вернуться в Турцию "на некоторый период времени для проведения консультаций".

Причиной взаимной высылки дипломатов Израиля и Турции стали протесты палестинцев против открытия посольства США в Иерувалиме как в столице Израиля.

Напомним, во время протестов на границе Израиля и Сектора Газа были убиты около 60 палестинцев, что вскоре осудил президент Турции Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в поддержке движения ХАМАС.