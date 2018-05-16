Гватемала переместила посольство в Иерусалим

Об этом сообщает DW.

16 мая 2018 года в Иерусалиме провели официальную церемонию открытия дипломатического представительства, в которой взяли участие глава Гватемалы Джимми Моралес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На следующей неделе посольство в Израиле в Иерусалим также планирует перенести Парагвай.

США открыли посольство в Иерусалиме 14 мая, но такое решение о статусе Иерусалима было весьма негативно воспринято во многих арабских и мусульманских государствах, а на палестинских территориях бушевали массовые митинги.

Напомним, как ранее сообща "УРА-информ", президент Трамп и высокопоставленные сотрудники его администрации в понедельник ликовали по поводу открытия посольства США в Иерусалиме, назвав насилие, разразившееся у границы с Газой во время церемонии, "неудачной пропагандой".