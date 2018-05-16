Фракции еще не договорились по голосованию за членов ЦИК, - Парубий

В частности, еще нет договоренности по избрания членов Центральной избирательной комиссии. Об этом в среду. 16 мая, заявляет председатель парламента Андрей Парубий.

Он напомнил, что только что состоялось совещание с главами и представителями фракций и групп по кадровым вопросам.

Во время совещания большинство представителей поддержали позицию, чтобы по кадровым вопросам, в том числе ЦИК, продолжить политические консультации в связи с тем, что алгоритм, как определить 13 членов из 14 кандидатов, не был найден, - пояснил Парубий на пленарном заседании парламента после совещания.

Он также отметил, что фракция "Блок Петра Порошенко" выступает за то, чтобы кадровые вопросы, в частности ЦИК, были вынесены на рассмотрение, однако фактически все остальные фракции выступают за то, чтобы продолжить политические консультации.

Напомним, как сообща УРА-Информ, накануне Парубий заверил, что Верховная Рада Украины в четверг может решить кадровые вопросы Центральной избирательной комиссии. К тому времени фракции должны провести успешные консультации, - заверил он.