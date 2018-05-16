ЕС проведет с Ираном встречу насчет ядерной сделки

Представители Европейского Союза и Ирана приняли совместное решение провести на следующей неделе в Вене встречу общей комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий на уровне политдиректоров.
Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, на следующей неделе в Австрии также будет устроено общее заседание комиссии на уровне заместителей министров иностранных дел, политических директоров.
Она подчеркнула, что не были согласованы никакие гарантии в юридическом плане. Договаривались о конкретных практических экономических действиях по поддержке данного соглашения. По состоянию на сегодняшний день, как утверждает Могерини , главной миссий является спасение иранской ядерной сделки и ее аспектов.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о готовности существенно ограничить объемы приобретаемой у Ирана нефти и нефтепродуктов.
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