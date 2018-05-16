Дуда хочет обсудить вопрос Донбасса в Совбезе ООН

Об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По словам министра, разговор должен касаться продвижение права и добрых институтов, которые обеспечивают мирное сосуществование через право в международных отношениях.

Так, польский президент в этом контексте вспомнит о ситуации в восточноевропейском регионе, в частности в Украине, а также о "замороженных конфликтах" в Грузии и Молдове.

Кроме того, будет обращение к международному сообществу, чтобы международное право применять с хорошими намерениями, чтобы оно служило международной справедливости.

Добавим, Польша является непостоянным членом Совбеза ООН в 2018-2019 годах, в мае председательствует в этой организации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии. Предполагается, что направление си ООН в Донбасс поможет разблокировать выполнение Минских соглашений.