11:57 16.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Дуда хочет обсудить вопрос Донбасса в Совбезе ООН

В четверг, 17 мая, президент Польши Анджей Дуда хочет поднять на заседании совета безопасности ООН вопрос о войне на востоке Украины, и "замороженные конфликты" в Молдове и Грузии.

Дуда хочет обсудить вопрос Донбасса в Совбезе ООН

Об этом заявил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По словам министра, разговор должен касаться продвижение права и добрых институтов, которые обеспечивают мирное сосуществование через право в международных отношениях.

Так, польский президент в этом контексте вспомнит о ситуации в восточноевропейском регионе, в частности в Украине, а также о "замороженных конфликтах" в Грузии и Молдове.

Кроме того, будет обращение к международному сообществу, чтобы международное право применять с хорошими намерениями, чтобы оно служило международной справедливости.

Добавим, Польша является непостоянным членом Совбеза ООН в 2018-2019 годах, в мае председательствует в этой организации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что сейчас ведутся дискуссии о возможном составе и формате миссии. Предполагается, что направление си ООН в Донбасс поможет разблокировать выполнение Минских соглашений.


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