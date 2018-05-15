13:55 15.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В парламенте утвердили возврат торговых преференций США

Верховная Рада Украины изменила нормы деятельности организаций группового контроля авторских прав. За данный проект закон во втором чтении и в общем проголосовало 246 народных депутатов. Принятие закона было условием Америки для возврата торговых преференций украинским производителям.

В парламенте утвердили возврат торговых преференций США

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Законом определен государственное наблюдение за работой предприятий общего управления и посредничество в деловых встречах и при регулировке конфликтов, назначена процедура аккредитации.

В частности, определяется необходимое коллективное управление объектами авторского права в некоторых сферах. Среди них право следования в сторону произведений изобразительного искусства, репрографическое полное или частичное изображение произведений. Также это касается реализации в домашних условиях и в личных целях изображений, материалов, закрепленных в фонограммах, видеограммах, аудиовизуальных произведений. 

Также отрегулировали процесс распределения роялти. Итоговыми положениями нововведения определены сроки перерегистрации предприятий коллективного управления и необходимые полномочия центрального органа исполнительной власти. Данный объект формирует и внедряет государственную политику в области интеллектуальной собственности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №6578 о запрете обращения взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов (мероприятий) в Украине.


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