19:32 15.05.2018 | Политика | Новости
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В ЕС прокомментировали открытие Керченского моста

Строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив в сторону оккупированного полуострова Крым свидетельствует об очередном нарушении со стороны РФ территориальной целостности Украины.

В ЕС прокомментировали открытие Керченского моста

Об этом сообщает официальный представитель ЕС, заявление которого опубликовано Европейской службой внешних дел.

В заявлении напомнили, что Керченский мост на Крымский полуостров соорудили без разрешения Украины, что является грубым игнорированием суверенитета Украины со стороны России. Под постройкой моста задумывалось продолжение вынужденной интеграции противоправно присоединенного полуострова с РФ и его отделение от Украины, территориальной частью которой он законно зафиксирован.

По словам представителя ЕС, сооружение препятствует проходу кораблей через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

В Евросоюзе подчеркнули, что негативно относятся к незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией и не признают это игнорирование международного права.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Российской Федерации Владимир Путин посетил мероприятие по официальному открытию автомобильной части Крымского моста через Керченский пролив.


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