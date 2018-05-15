Турция отозвала всех послов из США и Израиля

Пока послы отзываются для проведения консультаций. Как пишет издание NTV, об это глава государства заявил накануне в понедельник, а сегодня он созывает чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества.

При этом Эрдоган отметил, что во вторник, 15 мая в Турции объявлен трехдневный национальный траур в связи со столкновениями между палестинцами и израильской армией.

Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза Организации объединенных наций и намерены провести переговоры со многими лидерами мира, - заверил Эрдоган, назвав при этом Израиль "террористическим государством" на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столкновения между палестинцами и израильтянами проходят на фоне открытия американского посольства в Иерусалиме. В секторе Газа с марта проходят акции протеста палестинцев под названием Большой марш возвращения. Протестующие требуют права позволить им вернуться на территорию Израиля. Акция должна завершиться 15 мая.