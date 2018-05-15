Розенко предложил отменить новые правила предоставления субсидий

Соответствующие заявление он сделал в комментарии изданию РБК-Украина.

Как утверждает Розенко, новые правила ударят по многим получателям субсидий. По его мнению, кроме осложнения доступа к системе субсидий, будут еще сокращены нормы по расчетам субсидий. А это, как известно, затронет по меньшей мере 60% населения.

Вместе с тем он добавил, что изменения в программу предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо отменить или существенно откорректировать.

"Поэтому я буду добиваться отмены указанного решения правительства или, по меньшей мере, существенной его корректировки", - заявил вице-премьер-министр Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Департамент государственной социальной помощи Министерства социальной политики отменит субсидию для 20 процентов украинских граждан. Новые правила распределения субсидий должны помочь госмеханизму более эффективно распределять бюджетные средства.