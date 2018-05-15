Рада урегулировала управление имущественными правами в сфере авторского права

Документ поддержали 246 народных депутатов. При этом в пояснительной записке , в частности, сказано, что проект разработан для реформирования системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав и предотвращения незаконной деятельности организаций коллективного управления", - отмечается в пояснительной записке.

В частности, документом определяется процедура аккредитации организаций коллективного управления. На сегодняшний день в Украине осуществляют деятельность 19 организаций, которые собирают, распределяют и выплачивают вознаграждение за использование объектов авторского права и смежных прав.

По 2016 ими было собрано около 80 миллионов гривен. При этом существует правовой пробел в регулировании их деятельности. Указано, что Министерством экономического развития и торговли Украины закреплены полномочия по обеспечению ведения учета организаций коллективного управления, определение уполномоченных организации коллективного управления, осуществления надзора за их деятельностью. Однако на практике реализация этих полномочий невозможна.

Поэтому существует необходимость определения в законе мер контроля за деятельностью организаций коллективного управления, - пояснили авторы закона.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в январе Кабинет министров рассмотрел изменения в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав.