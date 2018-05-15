Волкер провел встречу с командующим ООС Наевым на Донбассе

Управляющий Объединенными силами Сергей Наев провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером.
Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.
Наев поприветствовал американского дипломата в районе проведения военной операции и всказал благодарность американским партнерам за поддержку в противостоянии агрессии России.
Отмечается, что около линии пункта пропуска глава ОС ознакомит высокопоставленного представителя с военной и гуманитарной частями операции. Они обсудят вопрос по безопасности на Донбассе и расскажут о своих мнениях касательно путей мирного устранения конфликта.
С запуска осуществления операции Объединенных сил это первая встреча управляющего ОС со специальным представителем государственного американского департамента.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Волкер планирует встретиться с украинскими военными для того, чтобы выяснить ситуацию на передовой, а также с представителями общественных, гуманитарных организаций и пострадавшими для того, чтобы понять потребности в гуманитарной помощи.
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