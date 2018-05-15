Порошенко предлагает странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

Соответствующую инициативу он выдвинул во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, передает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что собеседники также подняли вопросы о безопасности на Донбассе. Кроме того, лидеры двух государст обсудили все необходимые первоочередные шаги с целью достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Также во время встречи представители подчеркнули необходимость продления санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. По этому поводу глава государства призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер во вторник утром, 15 мая, отправился на Донбасс.