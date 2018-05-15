Порошенко предлагает странам ЕС взять шефство над городами Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко предложил новую инициативу по возрождению востока Украины. Так, лидер страны предлагает, чтобы каждая страна ЕС инициировала целевую программу шефства над отдельными городами украинского Донбасса для содействия их возрождению и восстановлению инфраструктуры.
Соответствующую инициативу он выдвинул во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, передает пресс-служба главы государства.
Сообщается, что собеседники также подняли вопросы о безопасности на Донбассе. Кроме того, лидеры двух государст обсудили все необходимые первоочередные шаги с целью достижения прогресса в мирном урегулировании, в частности инициативу по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе.
Также во время встречи представители подчеркнули необходимость продления санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. По этому поводу глава государства призвал ПА ОБСЕ продолжать усилия для освобождения из российских тюрем украинских политзаключенных, а также украинских заложников.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер во вторник утром, 15 мая, отправился на Донбасс.
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