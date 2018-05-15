17:34 15.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100194087:test

Подход к критериям объединения общин меняется, - Зубко

В текущем 2018 году планируется внести существенные перемены в подход к критериям объединения общин, как заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Подход к критериям объединения общин меняется, - Зубко

Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

По его словам, для Украины важно уже не число объединенных общин, а в основном их качество. Он уточнил, что имеет в виду количество населения, проживающего на территории, объем покрытия области общинами, материальные показатели, возможности общин.

Вторым показателям министр определил качество предоставления услуг. К ним относится создание опорных школ, ЦПАУ, центров безопасности населения, детских садов, разработку улучшения дорожной инфраструктуры, первичной медицины достойного уровня.

Зубко добавил, что итоги децентрализации в Донецкой и Луганской областях есть примерными в этих направлениях, они одними из первых начали процесс объединения.

По последним данным в Украине 130 районов, где вовсе нет объединенных общин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении четырех лет поддержка государством, направленная на территориальные  общины поднялась в 39 раз.


Поделиться
Читайте также:
 
В российском МИД сообщили основную тему встречи Путина и Трампа Керченский мост официально открыли, на мероприятии присутствовал Путин Суд продлил арест Савченко до 13 июля В России в первом чтении утвердили законопроект по контрсанкциям
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив