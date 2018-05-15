Подход к критериям объединения общин меняется, - Зубко

В текущем 2018 году планируется внести существенные перемены в подход к критериям объединения общин, как заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
Об этом сообщает пресс-служба чиновника.
По его словам, для Украины важно уже не число объединенных общин, а в основном их качество. Он уточнил, что имеет в виду количество населения, проживающего на территории, объем покрытия области общинами, материальные показатели, возможности общин.
Вторым показателям министр определил качество предоставления услуг. К ним относится создание опорных школ, ЦПАУ, центров безопасности населения, детских садов, разработку улучшения дорожной инфраструктуры, первичной медицины достойного уровня.
Зубко добавил, что итоги децентрализации в Донецкой и Луганской областях есть примерными в этих направлениях, они одними из первых начали процесс объединения.
По последним данным в Украине 130 районов, где вовсе нет объединенных общин.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении четырех лет поддержка государством, направленная на территориальные общины поднялась в 39 раз.
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