Подход к критериям объединения общин меняется, - Зубко

Об этом сообщает пресс-служба чиновника.

По его словам, для Украины важно уже не число объединенных общин, а в основном их качество. Он уточнил, что имеет в виду количество населения, проживающего на территории, объем покрытия области общинами, материальные показатели, возможности общин.

Вторым показателям министр определил качество предоставления услуг. К ним относится создание опорных школ, ЦПАУ, центров безопасности населения, детских садов, разработку улучшения дорожной инфраструктуры, первичной медицины достойного уровня.

Зубко добавил, что итоги децентрализации в Донецкой и Луганской областях есть примерными в этих направлениях, они одними из первых начали процесс объединения.

По последним данным в Украине 130 районов, где вовсе нет объединенных общин.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на протяжении четырех лет поддержка государством, направленная на территориальные общины поднялась в 39 раз.