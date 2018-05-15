18:53 15.05.2018 | Политика | Новости
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Дипломата Израиля в Турции попросили покинуть страну

Турецкими властями было принято такое решение принято из-за столкновений израильтян и палестинцев на административной границе в секторе Газа, где погибли десятки палестинцев.

Дипломата Израиля в Турции попросили покинуть страну

Об этом сообщает Anadolu.

В МИД Турции попросили явится дипломата Израиля Эйтана Наеха и заявили, что для него будет лучше на некоторый период возвратиться в свою страну. Также, правительство страны отозвало дипломатов в израильском Тель-Авиве и американском Вашингтоне для консультаций.

Турецкое руководство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной, чтобы подчеркнуть память о погибших в митингах на административной границе сектора Газа.

Турция и Израиль выслали послов после шестилетнего перерыва только полтора года назад, хотя до этого разорвали дипломатические взаимодействия с 2010 года после инцидента с Флотилией свободы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 14 мая 2018 года Израиль захлестнула волна протестов в Иерусалиме после открытия там американского посольства.


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