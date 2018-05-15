Дипломата Израиля в Турции попросили покинуть страну

Турецкими властями было принято такое решение принято из-за столкновений израильтян и палестинцев на административной границе в секторе Газа, где погибли десятки палестинцев.
Об этом сообщает Anadolu.
В МИД Турции попросили явится дипломата Израиля Эйтана Наеха и заявили, что для него будет лучше на некоторый период возвратиться в свою страну. Также, правительство страны отозвало дипломатов в израильском Тель-Авиве и американском Вашингтоне для консультаций.
Турецкое руководство объявило трехдневный траур в знак солидарности с Палестиной, чтобы подчеркнуть память о погибших в митингах на административной границе сектора Газа.
Турция и Израиль выслали послов после шестилетнего перерыва только полтора года назад, хотя до этого разорвали дипломатические взаимодействия с 2010 года после инцидента с Флотилией свободы.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 14 мая 2018 года Израиль захлестнула волна протестов в Иерусалиме после открытия там американского посольства.
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