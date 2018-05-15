Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что украинцам не стоит ехать на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России.
По его мнению, там гарантировано могут быть провокации, а безопасность там никем не защищена. Как написал во вторник, 15 мая, на свой страничке в Twitter глава украинского внешнеполитического ведомства, он призывает всех украинцев отказаться от поездки в Россию.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Члены Европарламента призывают правительство стран Европейского союза бойкотировать ЧМ-2018, который пройдет в России. Как Соответствующее письмо подписали 46 депутатов.
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