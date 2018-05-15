Климкин призвал ОБСЕ привлечь Россию к соблюдению Хельсинских соглашений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ привлечь Россию к соблюдению Хельсинских соглашений.
Глава МИД уверен, что мир в Украине зависит от прекращения военной агрессии на Донбассе. Как заявил Климкин во время встречи с делегацией ПА ОБСЕ во главе с президентом Ассамблеи Георгием Церетели, которая состоялась в понедельник,14 мая, он призывает ОБСЕ использовать имеющиеся средства и инструменты, чтобы заставить Кремль соблюдать принципы Хельсинкского заключительного акта и отказаться от агрессивной и захватнической политики в отношении Украины.
В свою очередь президент ассамблеи заверил в поддержке территориальной целостности Украины и заявил о содействии в продвижении украинских инициатив в рамках ассамблеи. При этом Церетели рассказал, что во время посещения Донецкой области "имел возможность оценить сложную политику безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе, а также отметил важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, специальный представитель государственного департамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер во вторник утром, 15 мая, отправился на Донбасс. Он намерен провести оценку ситуации на месте.
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