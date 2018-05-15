22:15 15.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман заверил что Украина готовит ответ на открытие Россией Керченского моста

Украина готовит ответ на открытие Российской Федерацией Керченского моста в аннексированном Крыму.

Гройсман заверил что Украина готовит ответ на открытие Россией Керченского моста

Придет время и за все придется ответить - в том числе за этот мост. Об этом во вторник, 15 мая, на своей страничке в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, Украина научилась защищать свои интересы, в том числе в международных судах. Будем предпринимать все меры и добьемся справедливости и верховенства закона, - отметил Гройсман, добавив, что Керченский мост построен на суверенной территории Украины "без каких-либо согласований, с прямой угрозой нашей безопасности, экономическим и экологическим интересам".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Керченский мост еще понадобится российским властям, когда они будут покидать территорию украинского Крыма.

Как сообщал УРА-Информ, в заявлении, которое опубликовала Европейская служба внешних дел, указано, что сроительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив в сторону оккупированного полуострова Крым свидетельствует об очередном нарушении со стороны РФ территориальной целостности Украины.


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