Депутаты в вторник рассмотрит вопрос отдельных внеочередных местных выборов

Верховная рада Украины на пленарном заседании во вторник, 15 мая, рассмотрит вопрос отдельных внеочередных местных выборов.
Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Согласно документу, сегодня народные депутаты рассмотрят вопросы интеллектуальной собственности, в том числе законопроект об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права, урегулирование некоторых вопросов авторского права и смежных прав.
Также парламент рассмотрит законопроект относительно запрета взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Запланирован также законопроект о содействии привлечению иностранных инвестиций. Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада Украины уже во вторник, 15 мая, сможет проголосовать за назначение местных внеочередных выборов.
При этом он напомнил, что о назначении отдельных внеочередных местных выборов и попросил профильный комитет провел работу.
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