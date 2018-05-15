09:32 15.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты в вторник рассмотрит вопрос отдельных внеочередных местных выборов

Верховная рада Украины на пленарном заседании во вторник, 15 мая, рассмотрит вопрос отдельных внеочередных местных выборов.

Депутаты в вторник рассмотрит вопрос отдельных внеочередных местных выборов

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента. Согласно документу, сегодня народные депутаты рассмотрят вопросы интеллектуальной собственности, в том числе законопроект об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права, урегулирование некоторых вопросов авторского права и смежных прав.

Также парламент рассмотрит законопроект относительно запрета взыскания и наложения ареста на средства субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, полученных от международных финансовых организаций на реализацию инвестиционных проектов.

Запланирован также законопроект о содействии привлечению иностранных инвестиций. Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада Украины уже во вторник, 15 мая, сможет проголосовать за назначение местных внеочередных выборов.

При этом он напомнил, что о назначении отдельных внеочередных местных выборов и попросил профильный комитет провел работу.


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