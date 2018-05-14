Во время протестов в Израиле погибло 43 палестинца

14 мая 2018 года Израиль захлестнула волна протестов в Иерусалиме после открытия там американского посольства. Во время многочисленных акций протеста на границе Сектора Газа как минимум 43 палестинца.
Об этом сообщает издание Haaretz, ссылаясь на Министерство здравоохранения Газы.
Многочисленные жертвы политических акций в Газе увеличивалось на протяжении всего понедельника. Вначале поступили данные о гибели 37 гражданина Палестины. В данный момент отмечается о смертельных исходах в 43 случаях на границе сектора Газа.
Противостояние сторон палестинцев и израильских военных сил идет на фоне начала работы посольства США в Иерусалиме с 14 мая. Также во время масштабного митинга в Газе получил ранения один из журналистов телеканала Al-Jazeera.
Военно-воздушные силы Израиля напали с ракетами на пять форпостов палестино-исламского движения "ХАМАС" на севере Газы. Министр финансов США Стивен Мнучин, а также дочь и основной советник глава США Иванка Трамп запустили работу американского посольства в Иерусалиме.
В этот же день президент США Трамп сообщил в Twitter, что поздравляет с официальным открытием посольства в Израиле.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", многое зависит теперь от намерений и политической стойкости президента Трампа.
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