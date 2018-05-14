19:50 14.05.2018 | Политика | Новости
100194010:test

Во время протестов в Израиле погибло 43 палестинца

14 мая 2018 года Израиль захлестнула волна протестов в Иерусалиме после открытия там американского посольства. Во время многочисленных акций протеста на границе Сектора Газа как минимум 43 палестинца.

Во время протестов в Израиле погибло 43 палестинца

Об этом сообщает издание Haaretz, ссылаясь на Министерство здравоохранения Газы.

Многочисленные жертвы политических акций в Газе увеличивалось на протяжении всего понедельника. Вначале поступили данные о гибели 37 гражданина Палестины. В данный момент отмечается о смертельных исходах в 43 случаях на границе сектора Газа.

Противостояние сторон палестинцев и израильских военных сил идет на фоне начала работы посольства США в Иерусалиме с 14 мая. Также во время масштабного митинга в Газе получил ранения один из журналистов телеканала Al-Jazeera. 

Военно-воздушные силы Израиля напали с ракетами на пять форпостов палестино-исламского движения "ХАМАС" на севере Газы. Министр финансов США Стивен Мнучин, а также дочь и основной советник глава США Иванка Трамп запустили работу американского посольства в Иерусалиме. 

В этот же день президент США Трамп сообщил в Twitter, что поздравляет с официальным открытием посольства в Израиле.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", многое зависит теперь от намерений и политической стойкости президента Трампа.


Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко инициирует разработку целевых программ шефства для стран ЕС над Донбассом Нацбанк на вторник укрепил гривну В Индии из-за непогоды десятки людей погибло В чем задача казино бонус и какими они бывают
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив