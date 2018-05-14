14:57 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Верховная Рада направила заявление к президенту ОБСЕ по "выборам" в Крыму

Сегодня, 14 мая, в Верховной раде Украины подготовили заявление к президенту Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по "выборам" в аннексированном Россией Крыму.

Верховная Рада направила заявление к президенту ОБСЕ по

Об этом рассказала заместитель председателя ВР Ирина Геращенко во время Согласительного совета.

По ее словам, уже второй раз уважаемая международная организация, которая осуществляет мониторинг за выборами - БДИП ОБСЕ, в своем отчете по президентским выборам в РФ не сказала ни слова о сфальсифицированных выборах в РФ.

Вице-спикер добавила, что нардепы и МИД Украины не должны закрывать на это глаза. В связи с этим в парламенте было подготовлено соответствующее заявление.

"Я буду очень просить и Андрея Парубия, и представителей всех фракций, чтобы мы подписали это заявление и на этой неделе приняли. Ведь окончательный отчет будет утвержден буквально на днях, и мы должны на это жестко реагировать", - добавила Геращенко.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Румыния и ее власти считает Крым частью Украины. Бухарест признавать его незаконную аннексию Россией не намерен, также, как и не намерен признавать выборы президента Владимира Путина, которые России провела в аннексированном полуострове.


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