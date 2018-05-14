В Украину за два года не пропустили 117 российских артистов

Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на странице в Facebook.

В общей сложности, в период с 2017 по 2018 год пограничники не дали въехать через границу именно тем физическим лицам, которые игнорировали отечественное законодательство касательно посещения АР Крым и пресекали временно закрытые украинские пункты пропуска, начиная с 2014 года.

Так, 14 мая очередной артистке из РФ запретили проезд через украинскую границу. Светлану Сурганову, которая прибыла самолетом из Минска в Киев, отправили обратно. В мае 2016 года она посещала Крым на два дня авиарейсом из Петербурга в Симферополь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Донбассе контрольные пункты въезда-выезда всего за сутки пересекли почти 37 тыс. человек.