13:53 14.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украину за два года не пропустили 117 российских артистов

На протяжении 2017 и 2018 года пограничная служба Украины не разрешила въезд на территорию страны 117 публичным деятелям с гражданством Российской Федерации. До этого все они противоправно въезжали в оккупированный полуостров Крым.

В Украину за два года не пропустили 117 российских артистов

Об этом сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на странице в Facebook.

В общей сложности, в период с 2017 по 2018 год пограничники не дали въехать через границу именно тем физическим лицам, которые игнорировали отечественное законодательство касательно посещения АР Крым и пресекали временно закрытые украинские пункты пропуска, начиная с 2014 года.

Так, 14 мая очередной артистке из РФ запретили проезд через украинскую границу. Светлану Сурганову, которая прибыла самолетом из Минска в Киев, отправили обратно. В мае 2016 года она посещала Крым на два дня авиарейсом из Петербурга в Симферополь.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на Донбассе контрольные пункты въезда-выезда всего за сутки пересекли почти 37 тыс. человек.


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